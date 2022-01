Con un investimento annunciato nei mesi scorsi di circa 9 milioni di euro, il Comune di Bari avvicina il restyling per riportare indietro nel tempo lo stadio San Nicola. Costruito per i Mondiali di calcio del 1990, “l’astronave” di Renzo Piano attende importanti interventi di manutenzione straordinaria per ottenere l’omologazione in caso di promozione in serie B.

Tutti i seggiolini diventeranno biancorossi, anche quelli delle Curve e della parte inferiore della Tribuna ovest oggi logorati. Inoltre i due vecchi tabelloni luminosi, ormai inutilizzati, verranno sostituiti con uno nuovo in curva sud e l’impianto di illuminazione sarà interamente con luci a led.

Inoltre verranno ripristinati i 26 petali di copertura degli spalti spazzati dal vento o logorati dall’uso in questi anni. Lo annuncia sui social l’assessore Pietro Petruzzelli: “In questi giorni abbiamo concluso le gare d’appalto e ora stiamo verificando la documentazione amministrativa delle imprese che si sono aggiudicati i lavori”.

