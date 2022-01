La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, a questo link, la graduatoria generale triennale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali superiori a dieci giorni, nonché le graduatorie istituite per ciascun settore – circolo d’infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza pari o inferiori a dieci giorni per l’anno scolastico 2021/2022. Le graduatorie sono state approvate in data odierna, con determinazione dirigenziale n. 2022/210/00006.