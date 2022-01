Si conclude con l’Epifania la programmazione dedicata all’infanzia del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia in occasione delle festività natalizie. Giovedì 6 gennaio 2022, alle 18.30 la Compagnia La luna nel letto presenta “Cappuccetto Rosso”

Michelangelo Campanale dirige i danzatori/acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e racconta argomenti legati alla vita in maniera semplice, ma esatta.

Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

Lo spettacolo è stato vincitore di Festebà 2018; Premio Infogiovani Young&Kids FIT Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea – Lugano; Eolo Award 2019.

