Approvato all’unanimità dal Governo il nuovo decreto con misure di contenimento per la pandemia Covid. Si è deciso di varare l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 (fino al 15 giugno); dal 15 febbraio, l’obbligo di super green pass (per chi è vaccinato o guarito) per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

Nel decreto si legge che l’obbligo vaccinale si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, e prevede eccezioni per casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore».

Resta l’obbligo del green pass base per accedere a parrucchieri, centri commerciali, uffici pubblici, a differenza di quanto previsto inizialmente in una bozza del decreto dove era previsto il super green pass.