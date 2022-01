Doppio appuntamento con Hell in the Cave in questa prima settimana del nuovo anno. Lo spettacolo dell’Inferno dantesco chiuderà il calendario delle Stille d’Inverno cominciato a inizio dicembre.

Lo spettacolo ambientato nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana aprirà le porte dell’Inferno ambientato a 70 metri di profondità domani, giovedì 6 gennaio (sipario ore 18:30), per uno speciale spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria di Vito Signorile. Ci si congederà sabato 8 gennaio (sipario ore 21:00) per l’ultima replica inserita nel cartellone di eventi per il periodo festivo.

Si chiude, così com’è iniziato, il cerchio delle Stille d’Inverno, il calendario di eventi organizzato in occasione del periodo natalizio. In occasione dell’Epifania, l’attore e regista Vito Signorile, interverrà nel corso dello spettacolo recitando una versione in dialetto barese della Divina Commedia.

Nella stessa occasione, dalle ore 18:00, sarà possibile assistere gratuitamente all’ultima proiezione di Grotte Mapping. Uno show multimediale a cielo aperto sulla torre degli ascensori.

Sabato 8 gennaio, invece, prevista l’ultima replica dello spettacolo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nelle grotte. Spettacolo che fonde danza, voci, suoni e luci all’intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana.

Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo.

La compagnia ricorda che la prenotazione è obbligatoria al numero 339.1176722 (anche via WhatsApp) o attraverso un messaggio sui social ufficiali dello spettacolo.

