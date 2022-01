Ventidue concorsi pubblici per assumere medici a tempo indeterminato e rinforzare gli Ospedali nei prossimi anni. Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale (4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 1 del 4-1-2022) i concorsi banditi dalla Direzione strategica della ASL Bari con la delibera numero 2064 del 24 novembre scorso.

“La ASL Bari si proietta così nel futuro prossimo puntando ad assumere le risorse umane necessarie per andare oltre l’emergenza sanitaria. I posti per dirigenti medici messi a concorso riguardano 22 diverse specialità”.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande di partecipazione, entro il termine del 3 febbraio 2022, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione Albo pretorio – concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari