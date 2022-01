Sul fronte dei controlli anti-covid effettuati in queste serate, i poliziotti di Monopoli hanno individuato una coppia proveniente da una cittadina limitrofa che, pur di entrare in un noto locale del centro storico, ha utilizzato i green-pass di altre persone: per loro, oltre al verbale dell’illecito amministrativo si è dato corso alla procedura di deferimento alla Autorità Giudiziaria.

