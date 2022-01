Un neonato è stato trovato in un bidone della spazzatura sull’aereo di Air Mauritius. La scoperta è stata fatta da un addetto alla dogana dopo l’atterraggio del volo MK 289 (Airbus A330-900 immatricolato 3B-NBU).

Il neonato era stato messo in un bidone della spazzatura nella toilette dell’aereo. Secondo le informazioni raccolte, la madre del bambino, una ventenne malgascia, è già stata arrestata. Presumibilmente, è arrivata su questo volo con un permesso di lavoro. Il bambino è stato ricoverato in ospedale in osservazione.

