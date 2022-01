Dopo il rinvio del match contro il Monterosi Tuscia, gli uomini di Michele Mignani continuano a prepararsi in vista della partita contro il Picerno. All’andata, in casa dei lucani, finì 1-0 per i biancorossi grazie al gol di Simone Simeri. Se sul lato del calciomercato, il Bari sembra pronto a riscattare Cheddira dal Parma e far partire De Risio con destinazione Pescara, sul fronte campionato la situazione è più complessa.

La seconda giornata di ritorno, che avrebbe messo contro Bari e Monterosi, è stata rinviata al 2 febbraio a causa della delicata situazione pandemica che siamo vivendo. I biancorossi dunque torneranno in campo solo il 16 gennaio, quando ospiteranno il Picerno.

La partita è prevista per le 17:30 fra le mura amiche del San Nicola, e gli uomini di mister Mignani hanno già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo incontro. Sedute rigorosamente a porte chiuse nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore. Proseguono anche i lavori di manutenzione e rizollatura delle aree di porta sul manto erboso dello stadio San Nicola in vista della ripresa del campionato.

Non si ferma neanche il DS Ciro Polito che continua a lavorare sul versante acquisti e partenze. Se Cheddira, come detto, sembra pronto a vestire definitivamente i colori del Bari, altri due giocatori avrebbero le valigie in mano.

Si tratta di Lorenzo Lollo e Davide Di Gennaro, che si accoderebbero al partente De Risio (ufficialità sul trasferimento attesa a breve). Questo porterebbe Polito a potersi concentrare sull’acquisto di un centrocampista per rinforzare il reparto. (foto ssc bari)

