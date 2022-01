Antonio Cassano dovrebbe essere dimesso dall’ospedale San Martino di Genova, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Lo annuncia lo stesso calciatore in un video sulle storie Instagram di Adani, suo grande amico: “Tutto ok, ricovero necessario per accertamenti ma sto bene. Si torna a casa, carichi, vi voglio bene. Vai, si vola”.

L’ex azzurro è stato ricoverato il 2 gennaio dopo essere rimasto a casa alcuni giorni con i sintomi covid.

