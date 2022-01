“Realizzare spazi pubblici e attrezzarli per rendere lo sport diffuso creando luoghi di comunità. Un bel impegno da portare avanti. Vorrei infatti posizionare altri tavoli da ping pong negli spazi pubblici della città. Dove vorreste che venissero messi?”.

E’ l’appello social dell’assessore allo Sport di Bari, Pietro Petruzzelli: “Negli ultimi anni abbiamo attrezzato alcuni dei parchi e degli spazi pubblici cittadini con tavoli in pietra da ping pong. Un intervento semplice ma sicuramente molto efficace”.

“Perché intorno a questi tavoli si ritrovano, per giocare o semplicemente per guardare, tanti appassionati, giocatori più o meno esperti che trovano così il modo per cimentarsi in uno sport bello e che sa essere anche spettacolare”, conclude Petruzzelli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.