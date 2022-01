Nella mattinata di ieri, in zona industriale, presso un noto supermercato, gli agenti della volante di zona, hanno arrestato una donna 30enne, cittadina georgiana, per il reato di rapina impropria in concorso. La straniera, insieme ad uomo non identificato, dopo aver asportato merce di valore occultandola nella borsa ha provato a fuggire dopo aver attraversato le casse, ma il personale del negozio si è adoperato per fermarli e gli stessi di tutta risposta hanno tentato di divincolarsi sferrando calci e pugni agli impiegati senza conseguenze. L’uomo è riuscito a fuggire, mentre la donna è stata fermata.

I poliziotti giunti immediatamente sul posto hanno arrestato la donna per rapina impropria in concorso e avviato le ricerche del complice sulla base delle informazioni e descrizioni riferite dalla vittima e dal personale. La donna è stata condotta presso il carcere di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre sono in atto le indagini tecniche per risalire all’identità del fuggitivo.

