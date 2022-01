“Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa di 100 euro una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro per 2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata”. E’ quanto dichiarato dal virologo Roberto Burioni in un tweet pubblicato recentemente.

“Dispiace vederla arrivare – ha proseguito Burioni – da un governo che si credeva serio. Spero di aver capito male” – ha concluso. Ma non è l’unico a scagliarsi contro la decisione presa dal governo nelle ultime ore, che ha reso obbligatoria la vaccinazione per i cittadini over 50.

“100 euro, il prezzo della nostra salute, delle nostre vite, dei sacrifici che facciamo da due anni, soprattutto noi operatori sanitari, unici, tra l’altro, per cui vige un vero obbligo vaccinale” – ha scritto Martina Benedetti, l’operatrice dell’ospedale Marina di Massa che il 12 marzo del 2020 pubblicà una foto del suo viso segnato dalla mascherina – per l’ennesima volta saremo noi frontiliners a pulire tutto il fango derivante dall’assenza di decisioni forti e coraggiose. Scelte asurde che ricadranno sulle nostre schiene già gravate da due anni di fatica” – ha sottolineato.

Foto repertorio

