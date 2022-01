L’Antica pizzeria da Michele fu aperta nel 1906 nel popolare quartiere di Forcella a Napoli. Da allora lungo oltre un secolo di successi la “Michele in the world” continua a crescere con la formula del franchising in 23 città nel mondo.

Dopo Londra e Milano (solo per citare alcune città) L’Antica pizzeria da Michele aprirà anche a Bari, in corso Vittorio Emanuele ad angolo con via Benedetto Petrone, precisamente in piazza Chiurlia.

La principale differenza rispetto alla sede storica sta nel legame con la tradizione culinaria, infatti a Napoli si possono degustare solo due specialità: Marinara e Margherita (e circa un’ora d’attesa in coda). Nel capoluogo pugliese invece si potrà scegliere tra 5 pizze diverse.

Foto Facebook

