L’Epifania porta via le feste, ma porta con sé la tradizionale estrazione finale della Lotteria Italia. Durante il programma ‘I soliti ignoti‘ condotto da Amadeus, sono stati estratti i biglietti vincenti sparsi in giro per lo Stivale.

Il fortunato vincitore del primo e ambito premio di 5 milioni di euro non è però un cittadino pugliese, bensì un fortunato abitante di Roma, che avrà ringraziato la befana per questo regalo.

Il premio più alto, vinto da un pugliese, ricade nei 100mila euro vinti dal possessore del biglietto N234317 venduto a Taranto. Si prosegue con i premi più bassi, ma comunque remunerativi dal valore di 20mila euro.

I possessori di questi biglietti sono cittadini di

Andria con il biglietto O035868

Polignano a Mare con il biglietto A441287

Bari con il biglietto N121113

Cerignola con il biglietto N035122

Lucera con il biglietto F460057

Monopoli con il biglietto B238496

Fasano con il biglietto A291503

Bitonto con il biglietto A310389

Per ritirare i premi, i vincitori hanno 6 mesi di tempo per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo (a rischio del possessore) all’Ufficio Premi, indicando generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

