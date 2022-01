Il bollettino diramato dalla Protezione Civile indica l’allerta gialla con annesso rischio idrogeologico per la Puglia centro-meridionale per la giornata di oggi, 7 gennaio, fino alle 20. Previste temperature in forte calo e vicine allo zero con precipitazioni sparse.

L’arrivo del nuovo anno cancella le temperature quasi primaverili che hanno contraddistinto il periodo natalizio. In tutta la regione ci si attendono venti gelati e temperature in picchiata già da oggi.

Tutto ciò ha portato la protezione civile a diramare un bollettino con una dettagliata previsione dell’andamento meteorologico pugliese.

Si prevedono temporali sparsi su tutta la Puglia centro-meridionale. Con particolare attenzione al nord barese, al Salento, ai Bacini del Lato e del Lenne e alla zone adriatica e bradanica.

Le temperature più rigide vedranno protagonista il Gargano con minime che toccheranno lo zero in alcuni momenti della giornata, per poi salire intorno ai 3-4 gradi nel primo pomeriggio.

Previste anche piogge costanti per tutta la durata del weekend e l’inizio della prossima settimana in gran parte della regione.

