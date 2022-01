“Se il paese regge è perché tutti quanti hanno fatto la loro parte, voi in particolare”. Lo ha detto il presidente del MS5 ed ex premier, Giuseppe Conte, in visita questa mattina all’hub vaccinale di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, luogo in cui Conte è cresciuto e dove vivono i suoi genitori.

“Non mi sorprende sapere che al di là dell’impegno professionale c’è stato un grande surplus di impegno che non è quantificabile in termini di energie intellettive e di energie fisiche spese” – ha aggiunto l’ex premier rivolgendosi agli operatori sanitari – siete sempre stati sul fronte e siete ancora sul fronte. C’è stata la disponibilità di tutta la parte sana del paese, che è la stragrande maggioranza, altrimenti oggi non ci ritroveremmo in una condizione che rimane difficile ma che stiamo affrontando con grandi dignità e capacità” – ha sottolineato.

Ad annunciare la visita di Conte è stato il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, che con un post sui social aveva annunciato “una grande sorpresa”, specificando poi che “il presidente Conte è venuto a conoscere la bellissima ed efficiente realtà dell’hub vaccinale e a vedere i nostri professionisti all’opera”. Il sindaco si è poi congratulato con gli operatori ringraziandoli per il sacrificio che portano avanti da due anni “senza alcuna pausa e riconoscendo che la politica non sempre è alla loro altezza e che dovrebbe e potrebbe fare di più” – ha concluso.

Foto Ansa

