Scompare mentre è in vacanza con la famiglia e altre persone. E’ accaduto a Roma, protagonista Michele Quacquarelli, 42enne originario di Terlizzi. Ore di apprensione per familiari e amici che ne hanno perso le tracce dprialle 10.30 di ieri. A diffondere l’appello per aiutare le sue ricerche è stata la questura di Roma.

Dell’uomo, scomparso in particolare nella mattinata di giovedì, non si hanno notizie dal momento in cui era con parenti e amici in visita alla fontana di Trevi. Secondo i familiari, l’uomo ha un piccolo ritardo mentale che non gli impedisce di chidere aiuto. E’ alto 1 metro e 73, ha capelli neri e occhiali e, sottolineano i familiari “fuma di continuo”. Al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni grigi e un giubbotto blu. Immediato l’intervento della Polizia che è sulle sue tracce dalla mattinata di ieri.

Foto repertorio

