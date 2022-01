In Puglia non ci sono i presupposti giuridici per un eventuale rinvio della riapertura delle scuole. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo che, in un’intervista rilasciata all’Ansa.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Leo – è vaccinare il più pissibile. La Puglia è prima per quelle pediatriche. E’chiaro però, che ci sono alcuni problemi legati all’aumento dei contagi Covid, ci sono docenti e personale scolatico in quarantena perché positivi, mancano le mascherine FFP2. Però, allo stato attuale, rispetto ad una eventuale ordinanza regionale, essendo la Puglia in zona bianca, non ci sono le condizioni e i presupposti. Comunque stiamo monitorando la situazione e vediamo cosa succede nelle prossime ore”.

Foto repertoro

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.