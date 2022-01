Sarà sul palco di Sanremo Checco Zalone, come superospite in una delle cinque serate, al via l’1 febbraio. L’annuncio questa sera durante il Tg1 con uno sketch con Amadeus.

“Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?», gli chiede il conduttore e direttore artistico in una clip mostrata al tg. «Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia», risponde il comico pugliese, accettando.

https://fb.watch/apMbYFFeaB/

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.