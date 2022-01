“Bravi! Il vostro è un bellissimo esempio del chi sbaglia paga”. A Bari i ragazzi del gruppo che lo scorso 2 novembre aveva danneggiato il pesce mangia plastica di Legambiente a Pane e pomodoro, pubblicando anche un video sui social della bravata, sono intervenuti questa mattina per riparare alla bravata.

Con pinze e avvitatori hanno provveduto a rafforzare la struttura del contenitore a forma di pesce di Legambiente, che serve proprio a raccogliere gli scarti che arrivano o vengono lasciati sulla spiaggia pubblica.

Lo scrive l’assessore Pietro Petruzzelli: “I ragazzi autori di quella bravata non solo hanno capito di aver fatto una sciocchezza, ma lo hanno dimostrato. E nel migliore dei modi. D’altronde spontaneamente si erano fatti avanti per chiedere scusa e per partecipare ad alcune azioni di pulizia cittadina. E oggi eccoli qui”. IL VIDEO DELLA BRAVATA

