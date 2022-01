Anas ha avviato dallo scorso maggio i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione lungo tangenziale SS 16 “Adriatica” a Bari, dallo svincolo di Santo Spirito allo svicolo di Mungivacca in entrambe le direzioni.

Gli interventi riguardano in particolare il ripristino funzionale e l’adeguamento degli impianti al fine di migliorare la sicurezza stradale in modo da consolidare il risparmio energetico, per un investimento complessivo di oltre due milioni di euro. I tratti cantierizzati sono resi noti all’utenza con adeguata segnaletica, attivi fino al 18 febbraio 2022.

