Nei prossimi mesi le mostre di Banksy e Obey nel Teatro Margherita di Bari. Dopo la mostra di National Geogaphic, “Planet or Plastic?”, ancora in corso, a fine marzo ci sarà il festival del Cinema Bif&st, per poi fare posto a due mostre dedicate a due dei nomi più noti della street art internazionale, Banksy e Obey.

Seguirà una mostra di divulgazione scientifica, per la quale stiamo definendo gli ultimi dettagli e per finire l’anno la nuova edizione di World Press Photo, che continua a registrare nuovi record di pubblico (16.000 presenze nel 2021).

“Questa – spiega Decaro sulla sua pagina Facebook – è solo una parte delle tante iniziative che stiamo preparando per la città, con la speranza di poterci mettere questo brutto periodo finalmente alla spalle”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.