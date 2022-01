Una nuova variante Covid è stata individuata a Cipro: un ceppo che combina le varianti Delta e Omicron e che, per questo, è stato chiamato “Deltacron”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Sono già stati identificati 25 casi, più frequenti tra i pazienti ricoverati in ospedale per Covid rispetto ai pazienti non ospedalizzati.

Le sequenze dei 25 casi di Deltacron sono state inviate a Gisaid, il database internazionale del’Istituto Pasteur a Parigi che traccia i cambiamenti del virus, il 7 gennaio. Solo nel tempo si valuterà se questo ceppo sarà più patologico o più contagioso o se prevarrà su Delta e Omicron.

