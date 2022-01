In Puglia continua a salire la curva epidemiologica per la quarta ondata: 5.581 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e incidenza (contagi ogni 100mila abitanti) a quota +160% tra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Bari passa da 954 contagi della scorsa settimana a 2.410 della settimana successiva. In parallelo crescono anche le guarigioni.

Per 5.187 pugliesi è giunta al termine la quarantena da Covid, dopo aver trascorso le festività tra Natale e Capodanno in isolamento e senza poter rinnovare le tradizioni familiari. Nel dettaglio, secondo i dati di Asl e Regione, i guariti sono 560 (7 gennaio), 1064 (6 gennaio), 1075 (5 gennaio), 918 (4 gennaio), 269 (3 gennaio), 140 (2 gennaio), 143 (1 gennaio), 1018 (31 dicembre). In totale sono quindi più di 5mila le persone che nell’ultima settimana si sono negativizzate e possono tornare alla normalità.

Sul fronte della campagna vaccinale nei bambini a Bari e in provincia procede a quote altissime. Bari città in particolare – con il 31 per cento di copertura con prima dose dei 5-11 anni- è la città con i dati migliori a livello nazionale. Nel resto d’Italia infatti soltanto il 12,5 per cento dei 5-11 anni ha ricevuto la prima dose.

La copertura dei più piccoli con le prime somministrazioni di vaccino anti Covid è in aumento anche nel territorio provinciale attestandosi al 28 per cento. Aumenta la protezione di questa fascia di età così come si intensificano le somministrazioni che finora sono 21.810 sempre in favore della popolazione pediatrica: numeri destinati a crescere anche in considerazione delle ulteriori aperture di prenotazioni negli hub della ASL, in aggiunta alle vaccinazioni scuola per scuola, organizzate dal Dipartimento di prevenzione.

La campagna vaccinale prosegue a ritmo elevato anche nella popolazione adulta: le somministrazioni non si sono fermate nemmeno nella giornata dell’Epifania che ha totalizzato 1038 dosi in due punti vaccinali territoriali attivi e se si considerano i primi 6 giorni di gennaio, il totale delle dosi sale a 53.185 dosi erogate, di cui 38.358 richiami.

Le coperture vaccinali sono molto elevate e con i richiami vengono ulteriormente rafforzate. Il 92% dei residenti over 12 ha ultimato il ciclo vaccinale primario, una percentuale che sale al 97% tra gli over 50, e il 66% dei cittadini over 16 vaccinabili (con ciclo completato da almeno 5 mesi) ha anche ricevuto la dose “booster”. Particolarmente protette le persone più anziane: il 77% dei settantenni ha già fatto la terza dose, così come l’88% degli ultraottantenni.

