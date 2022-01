“Vado sul sito della Regione Puglia, seguo il link “speciale coronavirus” e quindi il “cosa fare”, per capire i termini della quarantena e dell’isolamento. Bene, i dati non sono quelli aggiornati”. Arriva l’ennesima segnalazione dei cittadini sul mancato aggiornamento in linea con i nuovi provvedimenti del governo Draghi sulla quarta ondata Covid. QUI IL SITO DELLA REGIONE

Inoltre, sempre sul sito della Regione ci si imbatte in un altro aspetto che attende di essere corretto: anche l’elenco dei drive through o dei centri per i tamponi richiede l’aggiornamento. “Non sono in grado nemmeno di veicolare informazioni corrette per le persone in preda alla confusione più totale”, l’accusa ai referenti del portale online pugliese. Ecco gli ultime indicazioni della Asl

