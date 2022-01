Quasi 13mila e 500 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri, tra cui più di 9mila richiami. La campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari va avanti in tutti gli hub vaccinali con numeri incoraggianti. Sono oltre 2 milioni e 567.682 le dosi somministrate sino ad oggi, con quasi mezzo milione di dosi booster erogate (496.289). La copertura della popolazione over 12 con prima dose ha raggiunto il 93%, 92% con ciclo completo, mentre il 67% dei residenti (70% nella sola Bari) che hanno completato la scheda vaccinale almeno 5 mesi fa hanno anche ricevuto la terza dose.

In queste ore si è provveduto a potenziare la capacità erogativa per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età interessate, sia aumentando la possibilità di prenotazione sia dedicando sedute specifiche alla fascia pediatrica. Proprio tra i 5-11enni si sta registrando un’ottima adesione: i 23.368 vaccini eseguiti garantiscono una copertura del 30% su tutto il territorio provinciale e del 32% nel capoluogo. In alcuni distretti, in particolare in quelli di Mola e Conversano, si è già toccato il 47% di piccoli vaccinati con prima dose.

