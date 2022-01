Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la sostituzione di condotte idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica il giorno 11 gennaio 2022 nei quartieri San Paolo, San Girolamo, San Cataldo e Stanic. Ecco di seguito le strade che saranno interessate: strada vicinale del tesoro, strada vicinale Torre dei cani, via Pasquale La Rotella, viale Europa da via Scionti a via Ascianghi, via Ascianghi da viale Europa alla ferrovia, via Scionti, via Napoli da via Scionti a via di Maratona, via Mercadante, via Respighi, via Van Westerhout, via Mascagni , via Bellini, via Ligonzo, via di Maratona.

La sospensione avrà la durata presumibile di 9 ore, a partire dalle ore 08.00 con ripristino alle ore 17.00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi costituiscono, infatti, una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

