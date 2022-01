Ricco di omega 3 e alleato prezioso della salute. Parliamo del tonno, alimento che non manca quasi mai sulle tavole dei cittadini. Ricco di proprietà nutritive importanti, il tonno, è capace di apportare notevoli benefici alla salute.

Complice, tra le altre cose, la presenza del selenio, un oligoalimento alleato della salute della tiroide. Ma il tonno risulta essere anche un prezioso alleato del cuore, il suo consumo – all’interno di diete ipocaloriche e un regime alimentare, con annesso stile di vita sano – riduce drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari.

Il merito va attribuito agli omega 3 che, con le loro proprietà antinfiammatorie, risultano utili anche nella prevenzione di patologie croniche, come tumori. Il tonno, inoltre, risulta essere anche un ottimo alleato di cervello e, più nello specifico, della memoria. Questo è possibile grazie alla presenza della vitamina B3 che, stando a quanto dichiarato dagli esperti, riduce il rischio di sviluppare patologie come Alzheimer.

Ma non è finita qui, il tonno risulta essere anche un prezioso antiossidante capace di contrastare l’attività dei radicali liberi. Il consiglio è quello di preferire il tonno fresco e non quello in scatola che, secondo gli esperti, è preferibile non consumare più di una volta a settimana. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

TONNO FRESCO AL VINO

Infarinate con cura dei tranci di tonno fresco, a parte, affettate in maniera sottile una cipolla rossa facendola saltare in padella con pochissimo olio extra vergine di oliva. Fate attenzione alla cottura, in questo caso, è necessario che sia necessariamente a fuoco lento. Aggiungete successivamente le fette di tonno alzando un poco la fiamma e facendo attenzione a far rosolare per bene da entrambi i lati. Aggiungete sale, pepe, ginepro nero se ne avete e se di vostro gradimento e infine, del vino rosso o bianco (della qualità che preferite). Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti fino a quando il vino non si sarà assorbito somigliando sempre più ad una crema densa. Servite in tavola spolverando ancora un poco di pepe e altre spezie di vostro gradimento. Se preferite, oltre agli ingredienti già citati, potete aggiungere nel sughetto delle olive nere denocciolate e dei pomodorini freschi.

POLPETTE DI TONNO CON GRANELLA DI PISTACCHI

Dopo aver sgocciolato con cura il tonno (in questo caso è preferibile utilizzare quello in scatola) versatelo nel frullatore. All’interno del frullatore versate anche un uovo, del prezzemolo, aglio, pangrattato e, se di vostro gradimento, dello zenzero in polvere e della curcuma. Frullate il tutto aggiustando di sale se necessario. Formate poi le polpettine e passatele nel rosso dell’uovo e successivamente nel pangrattato e sulla granella di pistacchi. Infine disponetele su una teglia ricoperta da carta da forno e irrorate di olio, senza esagerare, infornando per circa 20 minuti a 180° . Per ogni 100 grammi di tonno usciranno almeno una decina di polpette.

Foto Wikimedia

