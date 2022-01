La vaccinazione può avere un effetto protettivo contro le conseguenze del long Covid. A dirlo è uno studio israeliano dell’Università di Bar-Ilan ora in corso di pubblicazione. La ricerca è stata realizzata tra marzo 2020 e giugno 2021. I ricercatori avevano come obiettivo quello di analizzare gli effetti del mancato recupero dalla malattia settimane o mesi dopo l’episodio acuto.

Tra i sintomi che sono stati riportati con maggiore frequenza proprio nel post-malattia, ci sono stati l’affaticamento (22%), il mal di testa (20%), la debolezza (13%) e il dolore muscolare persistente (10%). E grazie a questa ricerca hanno potuto notare che le persone completamente vaccinate (con due o più dosi) avevano meno probabilità di riportare uno di questi sintomi. La riduzione è stata del 64% per l’affaticamento, del 54% per il mal di testa, del 57% per la debolezza e del 68% per il dolore muscolare persistente.

