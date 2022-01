La forte pioggia di questa mattina ha fatto saltare il tombino situato in piazza Roma a Santo Spirito e in strada si sono riversati escrementi. La denuncia è dei residenti. “Si solleva perché saturo e ci lascia questi escrementi – spiegano i residenti – ci sono attività commerciali, alimentari, pescherie, macellerie, fruttivendoli, bar, pizzerie ovviamente ogni volta che piove sono costretti a chiudere perché nessuno ci mette piede. Non é la prima volta che succede, ma nessuno mai risolve. Si tratta di un grave problema e di un disagio per i residenti”.

