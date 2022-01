Diventano 22 gli hub vaccinali sul territorio di Bari e provincia: da domani sarà attivo un nuovo centro a Modugno, nella scuola primaria ‘Rodari’ di piazza Einaudi. Intanto procede la campagna di somministrazioni nel Barese: più di 3500 solo domenica scorsa, oltre 85mila nei primi giorni del 2022.

Procede anche la vaccinazione dei piccoli tra 5 e 11 anni. Ad oggi, nel territorio della Asl Bari, sono state somministrate 24.745 dosi di vaccino, con una copertura complessiva del 31% e punte particolarmente elevate a Mola (59%), Rutigliano (50%), Monopoli (49%), Molfetta (44%), Conversano (44%) e nella città di Bari (34%). In mattinata, nel Centro di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Colli-Grisoni” di Bari, si è svolta una seduta dedicata alla vaccinazione (prima o seconda dose) di 116 bambini fragili tra 5 e 11 anni. Una nuova seduta è già in programma per mercoledì 12 gennaio, quando saranno eseguite 160 vaccinazioni a utenti over 12 con particolari fragilità. La campagna dei richiami “booster” è giunta oltre quota 511mila. Il 68% dei residenti over 16 con ciclo completo da almeno cinque mesi ha già ricevuto il richiamo, livello ancora più alto tra gli ultraottantenni, che sfiorano il 90%, e in generale tra gli over 50 (coperti al 76%).

Con una copertura oltr eil 27%, la Puglia resta la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. Nella nostra regione, il 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media italiana del 15.1%. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4% rispetto alla media italiana). Da giovedì 6 gennaio infine sono state somministrate 1.841 prime dosi per gli over 50 che da oggi hanno l’obbligo vaccinale.

