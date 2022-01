Maltempo oggi in città con strade allagate e disagi alla circolazione. A causa della forte pioggia è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via La Rotella nella zona industriale. La zona è presidiata dalla polizia locale. Disagi per allagamenti anche su corso Vittorio Veneto e in diversi quartieri della città.

