Aggiornate e semplificate le procedure da seguire per chi manifesta sintomi da Covid oppure ha avuto contatti con persone positive. Tramite un post sui social, Emiliano condivide il modus operandi per arginare la diffusione del virus. “Leggete e approfondite, abbiamo semplificato molte delle procedure che hanno creato problemi a tanti cittadini. Speriamo vada un po’ meglio.” Scrive il governatore.

Primo step da seguire, qualora si siano riscontrati sintomi compatibili con la malattia, è quello di contattare il proprio medico di famiglia. Se il medico lo riterrà opportuno farà effettuare un test gratuito per verificare l’eventuale positività, tramite tampone molecolare o antigenico rapido. Il tutto dovrà essere effettuato, dalle strutture preposte, entro 24 ore dalla richiesta.

Qualora il tampone sia risultato positivo ma non si presentano i sintomi del Covid-19, verrà inviato automaticamente dalla piattaforma regionale Sm@rthealth, la richiesta di test per verificare l’avvenuta guarigione dalla malattia. Il tutto prima del termine di isolamento previsto dalle disposizioni nazionali.

La situazione cambia se il paziente manifesta sintomi compatibili con la malattia. In questo caso il medico di famiglia genererà una richiesta di test per l’accertamento della guarigione: dopo 3 giorni senza sintomi, purché ne siano passati 7 di isolamento; oppure al decimo giorno di isolamento.

Per quanto concerne il contatto con un soggetto risultato positivo: se si ha già la dose di richiamo, completato il primo ciclo vaccinale negli ultimi 4 mesi o si è guariti dalla malattia negli ultimi 4 mesi, la procedura da seguire prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni e di contattare il proprio medico all’eventuale comparsa di sintomi.

Qualora non si abbia ricevuto la dose di richiamo, oppure siano passati più di 4 mesi dalla guarigione o non si sia completato il primo ciclo vaccinale: bisogna osservare una quarantena di 5 giorni ed effettuare un tampone antigenico o molecolare al termine dell’isolamento.

Per chi non ha ancora ricevuto nessuna dose del vaccino la situazione è differente. Si ha l’obbligo di osservare una quarantena di 10 giorni al termine della quale sottoporsi al tampone. In alternativa si può osservare un periodo di isolamento di 14 giorni senza l’obbligo di sottoporsi al test.

