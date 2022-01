E’ morto sul colpo il 23enne alla guida di un’auto che questa mattina è finita fuori strada sulla provinciale che collega Turi a Castellana.

Secondo una prima ricostruzione il giovane (originario del Marocco ma residente a Turi) stava raggiungendo Castellana per andare al lavoro, quando in corrispondenza di una curva avrebbe perso il controllo dell’auto – probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia – finendo nella campagna circostante. Qui l’auto, un’Audi station wagon, avrebbe prima impattato contro un masso, per poi ribaltarsi. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 per l’automobilista. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e la Polizia locale di Castellana Grotte, che ha effettuato i rilievi del caso. Il sinistro è avvenuto in un tratto della strada già in passato funestato da altri incidenti. Sempre sullo stesso tratto c’è stato uno scontro frontale tra due auto: tre le persone coinvolte trasportate d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine, dopo i rilievi del caso, ricostruiranno la dinamica dell’incidente per stabilire le eventuali responsabilità.

