Un’auto si è ribaltata in corso Mazzini. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto e le condizioni dell’autista. Sul posto i vigili del fuoco per effettuare accertamementi in merito.

Il traffico attualmente risulta bloccato, si consiglia percorso alternativo. Notizia in aggiornamento…

