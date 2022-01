Dai controlli fuori dalle scuole alle multe agli incivili dei rifiuti: la polizia locale presenta il piano di attività per i prossimi due anni (2022 – 2024) per uno stanziamento complessivo di un milione e 190mila euro.

Primo progetto è quello delle “Scuole sicure“: il servizio di vigilanza davanti agli istituti per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni. Ma non solo, anche i controlli degli scuolabus, del personale impiegato, il rispetto dei requisiti. In totale saranno coperte da un minimo di 50 ad un massimo di 75 scuole.

Il progetto “Antidegrado urbano“: si propone di rafforzare nella mentalità dei cittadini baresi, comportamenti virtuosi e rispettosi della civile convivenza che determini e consolidi una migliore vivibilità dei luoghi di aggregazione. In particolare saranno attivati servizi in abiti civili, preventivamente autorizzati, con la previsione di adesioni, su base volontaria. Tra le attività: vigilanza ambientale con controlli mirati ad incrementare la raccolta differenziata; controllo della corretta raccolta delle deiezioni canine e verifica iscrizioni anagrafe canine; controllo aree di degrado ambientale nelle zone periferiche; controlli nelle aree di raccolta “porta a porta” del corretto conferimento dei rifiuti. Al personale aderente alla fase progettuale “Antidegrado Urbano” sarà riconosciuto un incremento della produttività per ogni servizio prestato come da quadro economico di seguito riportato.

Il progetto “Domeniche aggiuntive” per garantire personale durante le manifestazioni. Il progetto “Notturni e serali” che coinvolgerà unità appartenenti sia alla viabilità che ai Reparti operativi di Polizia Giudiziaria e Annona-Amministrativa. Si prevede l’adesione, su base volontaria, di un massimo di 130 unità per servizi esterni e un massimo di 16 unità per servizi interni.

Il progetto Vigilie per garantire sicurezza il 24 e il 31 dicembre, così come per la festa di fine anno. Ed ancora supporto con operatori radio e nella logistica.

L’adesione del personale alle fasi progettuali è principalmente su base volontaria e ha carattere annuale; con la manifestazione di disponibilità alla partecipazione al progetto la stessa diventa obbligatoria per tutto l’anno di riferimento, salvo casi di rinunce motivate ed

autorizzate. L’adesione alle specifiche fasi progettuali comporterà un importo mensile di incremento della produttività.

