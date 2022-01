David Sassoli è stato uno straordinario rappresentante delle istituzioni che ha reso orgoglioso il nostro Paese con il suo lavoro in Europa – così ha commentato il presidente dell’Anci Decaro la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo – Europeista convinto, Sassoli ha sempre svolto il ruolo di presidente del Parlamento Europeo con grande equilibrio e competenza ma anche con un tratto umano eccezionale. Indimenticabili le sue battaglie, portate avanti con fermezza e determinazione, per la tutela dei diritti umani. Negli ultimi due anni in cui la pandemia ha investito e travolto l’Europa e le sue istituzioni il suo volto e le sue parole hanno dato senso e slancio ai valori comunitari dell’Unione”.

