Una gondola al sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale. E’ il fotomontaggio ideato dai cittadini e pubblicato sui social del sindaco di Bari, Antonio Decaro, per evidenziare i disagi che si creano in città in caso di maltempo. “Una gita al sottopasso in gondola offerta dal sindaco” – hanno ironizzato i cittadini.

Si tratta, di fatto, di una sorta di provocazione dopo che ieri, su tutto il territorio Barese, in seguito ad una pioggia battente (che non ha dato tregua per quasi per 24 ore di fila), si sono verificati una serie di disagi alla circolazione di auto e pedoni. Uno di questi si ha riguardato proprio il sottopasso di via La Rotella, che puntualmente, nelle giornate di pioggia, si allaga costringendo (letteralmente) gli autisti a “navigare” per raggiungere un lato o l’altro della strada.

Ieri, in particolare, il sottopasso, proprio per via della pericolosità, è stato chiuso al traffico. Ma non è l’unico luogo in cui si sono verificati disagi. Allagamenti sono stati registrati anche su Corso Vittorio Veneto e in diversi quartieri della città, tra questi anche Santo Spirito, dove la pioggia ha fatto “saltare” il tombino scatenando l’ira di residenti e commercianti. Questi ultimi, in particolare, hanno dovuto chiudere le proprie attività per via degli escrementi in strada.

Non si tratta di un caso i solato, da Santo Spirito al San Paolo, sino ad arrivare ad altri quartieri situati nel Barese, tra cui Libertà e San Girolamo, sono diversi i disagi che si registrano in caso di maltempo. Gli ultimi sono avvenuti non poco tempo fa, in particolare lo scorso 6 dicembre dove, dopo una giornata di pioggia, le strade della città erano diventate dei veri e propri fiumi e, sempre nella stessa giornata, all’interno del palazzetto dello sport di San Pio, le associazioni avevano denunciato “una cascata di acqua dal soffitto”, evento verificatosi anche nella giornata di ieri.

Anche lo scorso 6 dicembre un residente aveva ironizzato inviando a Borderline24 un video in cui, viaggiando all’interno della propria auto, sembrava proprio di essere su una barca “nel mare”. Oggi i cittadini ci hanno riprovato piazzando simbolicamente una gondola nel sottopasso di via La Rotella. Obiettivo, ricordare al sindaco le problematiche che si verificano in tutta la città, soprattutto, sottolineano alcuni “per via delle condizioni in cui riversano le strade”.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.