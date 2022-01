“Le parole del Ministro Bianchi sono un riconoscimento importante per la Puglia, che vorrei condividere con tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, della scuola, con tutte le famiglie e i loro bambini. Siamo felici come pugliesi di poter essere un modello virtuoso per il Paese”. E’ quanto affermato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando le parole del Ministro all’istruzione Patrizio Bianchi sulla possibilità di creare hub vaccinali nelle scuole.

Il ministro, in particolare, aveva proposto la Puglia come modello virtuoso da seguire. “Quando abbiamo deciso di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni a scuola in sinergia con le Asl e i pediatri – ha proseguito Emiliano – lo abbiamo fatto con convinzione, perché quello era l’ambiente più sicuro e familiare per i piccoli e le loro famiglie. I pugliesi hanno risposto benissimo, la squadra della sanità e della scuola ha lavorato in maniera eccellente e oggi i numeri parlano da soli. Andiamo avanti così, perché il vaccino è la principale protezione che abbiamo contro il covid” – ha concluso.

Ad oggi, la vaccinazione della fascia 5-11 anni in Puglia ha raggiunto oggi il 31,8% su una media nazionale del 17,5%.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.