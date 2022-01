L’onta di degrado in corso Italia non sembra fermarsi, i residenti chiedono aiuto per porre rimedio ad una situazione considerata insostenibile. Luigi Cipriani, segretario del movimento politico “Riprendiamoci il Futuro” chiede l’intervento del ministro degli interni.

“Corso Italia (quartiere Libertà) è diventato un vero e proprio accampamento per strada – spiega Cipriani “grazie” alla nota presenza dei sempre più numerosi senza fissa dimora; ora spuntano anche tende da campo, fornacelle, stendibiancheria e quant’altro”.

Tutto ciò è rappresentato dalle foto che lo stesso Cipriani ha condiviso sui propri social e su quelli del movimento. Corso Italia non è nuovo a situazioni di questo tipo, ne avevamo parlato qualche giorno fa, sempre tramite le proteste di Cipriani.

“Tutto ciò comporta che in Corso Italia diventa sempre più impossibile la convivenza quotidiana tra i residenti ed i senzatetto – tuona il segretario – che da anni qui stazionano con gravi problemi igienico sanitari, atti osceni e di ordine pubblico”.

La situazione, ritenuta ormai insostenibile, ha portato il movimento barese a richiedere un aiuto concreto da parte del ministro degli interni, per porre fine alle problematiche evidenziate.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.