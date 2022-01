Momenti di panico nel centro di Bari. Nel tardo pomeriggio tra via Niccolò dell’Arca e piazza Umberto si è registrata una maxi rissa a bottigliate di vetro.

Verso le 17.30 un uomo, dopo aver seminato il panico in apparente stato confusionale, a torso nudo e con lacerazioni, è stato aggredito da altre persone presenti. Le motivazioni sono ancora ignote, ma la violenza è sfociata in una rissa con bottigliate verso l’uomo che si è rifugiato in un negozio della zona. Intervenuta la polizia lo ha ammanettato in attesa dell’ambulanza, sedato è stato poi ricoverato all’ospedale Di Venere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.