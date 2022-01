La riqualifica del parco di San Luca è alle sue battute finali, il rione Japigia ritrova un polmone verde. Sopralluogo del presidente del municipio I, Lorenzo Leonetti. “Continuano i lavori di sistemazione di questo importante polmone verde cittadino – afferma Leonetti – oggi gli operai erano impegnati a recuperare gli atti vandalici compiuti negli ultimi mesi”.

Il parco pineta non è nuovo ad episodi di vandalismo, negli ultimi anni è stato il triste protagonista di diversi atti d’inciviltà. Si passa dalle minacce di distruzione delle telecamere, denunciate dal sindaco Antonio Decaro, all’abbandono dei rifiuti e alla distruzione del tappeto antitrauma. “La determinazione della nuova ditta mi fa ben sperare che sia la volta buona per questo parco e per il quartiere di Japigia. Sarà un bellissimo parco che dobbiamo difendere e rispettare”. Continua Leonetti.

I lavori dureranno ancora un mese, tempo necessario alla sostituzione delle vetrate rotte, alla sistemazione dei campi da calcetto (anch’essi vandalizzati) e alla manutenzione del verde. “L’impulso del sindaco Antonio Decaro, dell’assessore Giuseppe Galasso e dell’ing. Laricchia, dirigenti della Ripartizione IVOP – conclude Leonetti – sta dando importanti risultati ad un’opera pubblica, forse ferma per molto tempo”.

