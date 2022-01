Torna attivo il padiglione d’osservazione breve intensiva esterno del Policlinico di Bari. Con i suoi 16 posti, in un momento in cui l’aumento dei contagi torna a far paura, contribuirà a decongestionare l’area Covid del pronto soccorso.

Il padiglione era stato fondamentale nella fase più acuta della pandemia ed era successivamente stato chiuso quando l’emergenza era rientrata. Nella giornata di ieri si è deciso di farlo tornare operativo.

“Il pronto soccorso sta reggendo con grande forza questa ondata di contati – scrivono in un post sui social dall’ospedale – i casi Covid segnalati al 118 passano dal triage nell’area di emergenza del Policlinico e dall’osservazione breve prima dell’assegnazione ai reparti ospedalieri o alle cure domiciliari” – concludono.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.