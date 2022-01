Una buona notizia arriva per il rione Sant’Anna. Il Comune ha deciso di procedere in danno nei confronti del soggetto attuatore del consorzio e di terminare quindi i lavori sulle condotte della fogna bianca. Lavori, per un importo complessivo di circa 200mila euro, che permetteranno poi di sbloccare ulteriori interventi come gli asfalti nelle strade che ormai da anni sono campi di patate. Presumibilmente gli interventi cominceranno entro febbraio. “Abbiamo proceduto con diverse diffide e solleciti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – prima di arrivare a questa soluzione. Ora interverremo noi e ci rifaremo poi sul soggetto che doveva completare questo intervento”.

“La conclusione di questo tronco di fogna bianca – aggiunge il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti – già finanziata alcuni anni fa dal cCmune di Bari, darà la possibilità di poter ottenere l’agibilità ai locali commerciali e alle residenze del comparto 1. Consentirà inoltre, al consorzio del Comparto 2, di poter procedere con le opere di bitumazione e illuminazione dello stesso. Grazie a questo provvedimento si potrà dare un importante impulso alla vivibilità del quartiere e mi auguro che tutto questo possa essere volano per il bene del quartiere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.