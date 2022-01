Nuovo protocollo regole Covid per gli sport di squadra, raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il blocco dell’intera squadra avverrà se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti.

Per quanto riguarda le procedure da seguire è previsto l’isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dal fattore vaccinazione o meno.

Questi, in sintesi, gli elementi principali della bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato all’attenzione della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali alla conferenza Stato Regioni, tuttora in corso. Ad oggi sono moltissime le squadre ferme per via dei troppi contagi. Dal calcio alla pallavolo, sino a passare per il basket, le attività sono state infatti sospese.

Il nuovo protocollo, dovrà ora passare al vaglio del Cts. L’obiettivo è quello di avere regole condivise da parte di tutte le amministrazioni, siano esse centrali o territoriali, al fine di garantire sicurezza oltre che parità di trattamento, offrendo, allo stesso tempo, certezza al prosieguo delle attività.

Foto repertorio

