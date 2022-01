Ad oggi sono 194 milioni i green pass scaricati in Italia. E’ quanto dichiarato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera.

I Green pass scaricati riguardano nel dettaglio le tipologie guariti, vaccinati e tamponi. “Il Governo – fa sapere Speranza – continuerà a puntare su questo strumento in maniera significativa. Siamo in una fase epidemica nuova, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi in tutta Europa” – ha sottolineato.

“In primis monitoriamo il dato delle ospedalizzazioni, il rapporto casi-ospedalizzazizoni è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni. Questa mattina siamo arrivati all’89,58% di prime dosi. Ieri il numero più alto di vaccinazioni con circa 700mila dosi somministrate” – ha spiegato ancora.

Intanto è in corso una procedura per portare a regime “un doppio automatismo” per il Green pass in caso di guarigione dal Covid-19. “Un automatismo di sospensione della vigenza della validità del Green pass dinanzi ad un caso di positività e allo stesso tempo uno stop di quest’ultima, quindi una riattivazione del Green pass in caso di tampone negativo dopo una fase di positività” – ha concluso.

