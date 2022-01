“Stamattina – spiega Decaro – i mezzi erano in via Trisorio Liuzzi, nel tratto tra via Damascelli e viale Santa Rita, e a Ceglie del Campo in via Angelantonio Quaranta, da dove poi proseguiranno in via Nicola Manzari e via Gorizia. Oggi è iniziata la “scarifica” per rimuovere la pavimentazione delle parti non interessate dai lavori della fibra ottica, e da domani si procederà con l’asfalto lungo tutta via Trisorio Liuzzi. Nella prossima settimana partiranno i lavori anche in alcune strade del Municipio I e nel municipio V a cominciare dal quartiere San Pio”.