“Ho di nuovo il Covid. Nonostante le accortezze e il vaccino, sono di nuovo positivo”. L’annuncio è dell’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli sui social..

“Ma proprio grazie al vaccino, sto bene. Solo un pò di naso intasato – continua – Questa volta però ad essere recluso e isolato in una stanza sono solo io. Per fortuna Alessandra (la moglie ndr) avendo 3 dosi può almeno andare a far la spesa”. Secondo quanto previsto dalle nuove norme su isolamento e quarantena.

#Vacciniamoci

