Il Prefetto di Bari ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Gravina in Puglia e la contestuale nomina della dott.ssa Rossana Riflesso – Viceprefetto Vicario della Prefettura di Bari – quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente da tredici Consiglieri del Comune di Gravina in Puglia. Provvedimento che ha quindi fatto cadere il sindaco Alesio Valente e l’intera amministrazione.

Il Commissario prefettizio sarà coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dai sub commissari Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini – Viceprefetto, Capo Ufficio Staff Area I – Dott.ssa Cinzia Carrieri – Viceprefetto, Capo di Gabinetto, Dott.ssa Rita Guida – Dirigente di Area Prima, II fascia, tutte in servizio presso la Prefettura di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.